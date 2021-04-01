В Счастье провели антитеррористические учения

Полицейские Луганской области приняли участие в антитеррористических тактико-специальных учениях, прошедших по боевому распоряжению командующего ООС под председательством Координационной группы Антитеррористического центра при ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях в г.. Счастье.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



В двухдневных тренировках, кроме полицейских, приняли участие сотрудники СБУ, Управление патрульной полиции, Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, представители местной власти.



Главной целью тренировочных сборов было повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз, проверка уровня защищенности стратегически важных объектов региона.



По замыслу учений «террористы» пытались совершить несколько диверсий и терактов на Луганской ТЭС. Благодаря слаженным действиям силовиков, условные преступники были своевременно обнаружены и задержаны, последствия их подрывной деятельности – нейтрализованы.



Руководство штаба АТЦ СБУ проанализировало каждую фазу спецоперации, отметив высокий уровень готовности задействованных подразделений к противодействию диверсиям и терактам. Участникам учений также даны рекомендации по повышению эффективности контрдиверсионной работы.