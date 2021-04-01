Гайдай поручил горсовету Рубежного за десять дней завершить все работы по ремонту приемного отделения городской больницы

Глава Луганщины Сергей Гайдай лично проверил состояние ремонта помещений первого этажа терапевтического корпуса КНС «Рубежанская центральная городская больница», в частности осмотрел обновленное отделение экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В рамках программы Президента «Большое строительство» Рубежанский городской совет получил на реализацию проекта «Ремонт помещений первого этажа терапевтического корпуса КНС ЦРГБ для размещения отделения экстренной медицинской помощи» от государства 10,0 млн грн., из местного бюджета было выделено – 385,05 тыс грн на разработку проектно-сметной документации.

Ремонтные работы в приемном отделении были завершены еще в декабре, однако, из-за безответственной позиции городской власти г.Рубежного, не был проложена отдельная линия для питания мощного медицинского оборудования, предусмотренная проектом. При этом, 400,0 тыс грн заказчик строительства – управление ЖКХ Рубежанского горсовета, вернул в государственный бюджет как экономию средств.

«Я не приехал открывать отделение. Это, скорее, проверка состояния строительных работ – они сделаны. Есть проблема с подключением к электросетям. На четырех объектах, на которых мы контролировали ход работ, – все нормально, в чем вопрос – не понятно. Я подожду неделю, чтобы подрядчик и проектант решили вопрос с заказчиком строительства – управлением ЖКХ Рубежанского горсовета », – прокомментировал ситуацию Сергей Гайдай.

Он поручил руководству больницы и подрядной организации завершить все работы за 10 дней и пригрозил применением административного воздействия в отношении виновных в такой ситуации, если «недоработки” не будут устранены.

Следует отметить, что в Рубежанской городской больнице завершается полная реконструкция, которая продолжается уже два года.

В рамках «Большого строительства» здесь реализуется проект «Ремонт помещений первого этажа терапевтического корпуса КНС ЦРМЛ для размещения отделения экстренной медицинской помощи».

Кроме того, государство выделило 6,0 млн грн на оснащение городской больницы современным УЗИ и рентгенологическим системами. По программе Министерства здравоохранения был приобретен компьютерный томограф на 64 среза, сейчас идет процедура лицензирования, а также поступит современный ангиограф.

Поэтому квалифицированную помощь в новом приемном отделении граждане могут получать уже сегодня, а текущие проблемы будут решены в ближайшее время. Сергей Гайдай контролирует этот вопрос лично.