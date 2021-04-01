В Лисичанске на пожаре погиб мужчина

31 марта в 22:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом массиве по адресу: г.. Лисичанск, ул. Беленькая.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Луганской области

Прибыв на место происшествия, спасатели 64-й Государственной пожарно-спасательной части установили, что в одной из комнат частного жилого дома горят вещи домашнего обихода. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы обнаружено тело мужчины, 1967 года рождения.

Пожар на площади 2 кв. м локализован в 22:49 и ликвидирован в 23:05.

Причины и обстоятельства пожара выясняют специалисты. Ведется следствие.

К ликвидации привлекались 9 пожарных и 2 единицы техники.