В Старобельске обсуждали ход реконструкции шлюза-регулятора и самотечного канализационного коллектора

Вчера, 31 марта, в Старобельске директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской облгосадминистрации Виталий Сурай провел рабочее выездное совещание, во время которого побывал на двух объектах: шлюзе-регуляторе и на второй очереди самотечного канализационного коллектора (участок от улицы Южной до улицы Заречной). Здесь ведутся работы по заказу выше указанного департамента.

Об этом сообщает пресс-служба Старобельского городского совета.

В работе совещания приняла участие Старобельский мэр Яна Литвинова.



Сейчас на шлюзе подрядной организацией ООО “Трансстройкапитал” выполнен ряд работ, главное – это установление первой из трех шторок гидросооружения. Именно той, которая уже много лет совсем не работала. В последнее время деятельность шлюза обеспечивала фактически одна более или менее уцелевшая шторка, еще одна – давно в аварийном состоянии. На объекте появились антивандальные короба, которые защищают автоматизированную систему подъема-опускания штор от постороннего вмешательства.



В течение следующей недели планируется установка еще одной шторки. Впоследствии по всему периметру состоится реконструкция плит, на которых размещены автоматика, демонтаж и установка третьей шторки, обустройство перильного ограждения, вокруг шлюза установят плиты, которые были демонтированы перед началом ремонта для подъезда спецтехники, проведут работы по благоустройству прилегающей территории.



Не менее актуальным вопросом для горожан остается реконструкция самотечного канализационного коллектора. Строительные работы по данному проектом продолжаются с середины прошлого года и до сих пор на так называемой второй очереди коллектора, который проходит от улицы Южной до улицы Заречной.



Вместе с представителями подрядной организации ООО “Виртум строй”, которая осуществляет здесь работы, Виталий Сурай и Яна Литвинова обсудили сроки завершения прокладки водоотводящей магистрали и ее подключения к сети.

Кроме того, мэр отметила необходимость привести в надлежащее состояние дорожное покрытие, территорию и объекты благоустройства в местах проведения работ, в частности, осуществить качественное грейдирование грунтовых улиц. Речь о улице Малая Садовая, Коцюбинского, Заречная, Озерная, Толбухина. По городской улице Буткова, где было изношено асфальтовое покрытие, вопрос по его восстановлению пока открыт, продолжается обсуждение возможных вариантов решения.