Россия окончательно отказалась от перемирия на Донбассе, Кравчук возмущен: “Не понимаю”

Вчера, 31 марта, состоялись очередные переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Одной из главных тем стала эскалация конфликта на фронте.

Неутешительные итоги встречи подвела пресс-служба украинской делегации в ТКГ на своей странице в Facebook, передает Диалог.UA.

На переговорах Киев предложил возобновить всеобъемлющий режим перемирия на фронте с 00:00 четверга, 1 апреля. Эту инициативу поддержали посредники от ОБСЕ.

Однако Россию и ее марионеток “Л/ДНР” предложение не устроило. Россияне отказались подписывать заявление ТКГ, в котором подтверждается намерение прекратить огонь. Глава украинской делегации Леонид Кравчук был возмущен.

“Не понимаю, почему РФ не считает необходимым сосредоточиться на сохранении жизни людей”, – заявил он по итогам встречи.

В украинской делегации предупредили Москву, что продвижение политических, экономических и прочих вопросов по Донбассу невозможно, пока на фронте продолжаются активные боевые действия.