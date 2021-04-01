В Рубежном задержали злоумышленника, кинувшего гранату в полицейских

Сотрудники полиции при участии бойцов спецподразделения КОРД разыскали и задержали 39-летнего жителя г. Рубежное. Этот человек ранее уже был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, но по приговору суда ему было присуждено условное наказание.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Проведение специальной полицейской операции завершено. Сейчас следователи открыли уголовное производство по статье ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня утром в г. Рубежное наряд патрульной полиции в ходе отработки ориентировки в районе гаражного кооператива около 7 микрорайона для проверки документов остановил водителя мопеда. Водитель, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия. К счастью, от взрыва гранаты полицейские не пострадали.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы, взрывотехники и руководство полиции. Учитывая дерзость преступления, факт использования взрывчатки и опасность, которую может нести вооруженный злоумышленник для гражданского населения, начальником ГУНП в Луганской области была введена специальная полицейская операция по установлению местонахождения и задержания правонарушителя. Личный состав полиции Луганщины был поднят по тревоге.

Сотрудники следственно-оперативной группы при осмотре установили, что злоумышленник использовал гранату РГД-5. Также, на месте происшествия обнаружили пистолет и гранату РГД-5, которые он выбросил, убегая от полицейских. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение правонарушителя. Бойцы КОРДа задержали его в собственной квартире, где он прятался в коробе кровати.

В настоящее время мужчину доставили в изолятор временного содержания, здесь с ним будут проводить следственные действия до избрания меры пресечения.