С “ковид-паспортами” или без: откроет ли Европа границы для украинцев

Украинцам не стоит планировать поездку в Европе этим летом, потому что получить “ковидный паспорт” европейского образца будет не просто.

Об этом говорится в материале “источника”.

Турист сможет запросить зеленый сертификат у государства-члена ЕС, в которое направляется. Для этого надо будет предоставить личную информацию и доказательства вакцинации. После этого принимающая сторона будет решать, выдавать цифровой сертификат или нет.

Однако в этом также есть нюансы: время принятие решение страной ЕС, а также ликвидность вакцины, которой будет привит украинец. Отметим, что препарат Covidshield не признан Евросоюзом.

Впрочем, Еврокомиссия заявила, что украинцы смогут пересекать границу ЕС, если Украина будет выдавать сертификаты в соответствии с международными стандартами. Однако пока в нашей стране вакцинация и “ковид-паспорта” находится в зачаточном состоянии.

Известно, что “паспорта вакцинации” уже разрабатываются странами ЕС, США, Швейцарией и Израилем. Но Украина пока только планирует разработать свою систему соответствующей “паспортизации”.

При этом, в Украине прививку от коронавируса сделали лишь 0,56% населения. А кампания по вакцинации стартовала еще 20 февраля. С такими темпами для получения коллективного иммунитета (нужно вакцинировать 70% населения) пройдут года или десятилетия.

Подробней читайте в материале “источника”: Прощай, Европа: закроют ли “ковидные паспорты” в ЕС границы для украинцев.