​Границы на замках: эксперты назвали страны, куда украинцы смогут попасть без “ковид”-паспортов

Европа в условиях пандемии может оказаться закрытой для Украины, которая пока даже не начала разрабатывать “ковид”-паспорта.

Об этом рассказали “источнику” эксперты по туризму.

Из всех стран ЕС наиболее открытой для отдыха украинцев будет Греция, которая проводит автономную антиковидную политику. Также лоялен к украинцам и Кипр – границы открыты с 1 апреля.

Также для отдыха граждан Украины останутся доступны бюджетные страны – Египет и Турция.

“Полагаю, что когда система паспортов вакцинации будет введена в ЕС, это не должно существенно ограничить наши свободы и право на передвижение в том же Евросоюзе. На данный момент окончательного решения нет”, – рассказал Александр Новиковский.

Руководитель Центра развития туризма Украины Владимир Царук думает так же. Он уверен, что страны, чья экономика зависит от туризма, будут искать выход.

“Туристическая сфера во многих странах, особенно в южных, составляет от 11% до 13% ВВП, и данная отрасль больше всех пострадала. И то что Греция и, частично, Италия открывались для туристов, это кардинально никак не помогло этим странам заработать или как-то удержать сальдо ВВП”, – отметил он.

По словам эксперта, чтобы восстановить сферу туризма странам надо будет привлекать граждан третьих стран, в том числе из Украины.

Подробней читайте в материале “источника”: Прощай, Европа: закроют ли “ковидные паспорты” в ЕС границы для украинцев.