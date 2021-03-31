Россия в ТКГ отвергла предложение о продолжении режима тишины на Донбассе

Во время заседания ТКГ Россия не поддержала предложение Украины продолжить режим прекращения огня на Донбассе.

Россия не остановится: Кравчук жестко прокомментировал гибель украинских военных на Донбассе

Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе в Telegram-канале.

Общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций состоялось в среду, 31 марта. Глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил российской стороне обеспечить соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня на Донбассе с 00:00 1 апреля. Его поддержали Спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау и координатор подгруппы по безопасности, глава СММ ОБСЕ, посол Халит Чевик. Они также внесли предложения по обеспечению режима тишины на Донбассе.

Однако российская делегация не поддержала ни предложение Кравчука, ни представителей ОБСЕ.

“…Не понимаю, почему российская делегация не считает необходимым сосредоточиться на сохранении жизни людей”, – сказал Кравчук.

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