В Украине ужесточили условия работы коллекторов: адвокат рассказал, защитит ли закон должников

Принятый украинскими парламентариями закон о коллекторах легализует их работу – они смогут на законных основаниях выбивать долги с украинцев.

Об этом рассказал “источнику” адвокат Ростислав Кравец.

Напомним, Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о защите должников при урегулировании просроченной задолженности. Он предусматривает создание реестр коллекторских компаний, который будет вести Нацбанк. Без регистрации в этом реестре коллекторы не смогут работать. При этом реестр будет публичным, проверить компанию сможет каждый желающий.

Но, по мнению адвоката, этот закон не защитит должников, а наоборот.

“В Уголовном кодексе есть отдельная статья – “принуждение к выполнению гражданско-правовых обязанностей”, именно под эту статью и подпадали действия коллекторов. На сегодняшний день, благодаря новому закону, коллекторы смогут избегать уголовной ответственности”, – отметил Кравец.

Он подчеркнул, что самое большое, что может грозить им – штраф, или исключение из реестра. При этом они могут зарегистрировать много коллекторских компаний.

“Тем более, исключение из реестра может быть обжаловано в суде, а как доказать, что именно эта коллекторская фирма что-то сделала?”, – объяснил адвокат.

Новый закон обязывает коллекторов представляться, называя компанию. Однако это не поможет привлечь их к ответственности, ведь звонящий может назвать любое имя и название компании.

“Чтобы решить этот вопрос, нужно отменить никому не нужный закон о потребительском кредитовании, который фактически уничтожил защиту прав потребителей, предусмотренную соответствующим законом, где четко были указаны все запреты, которые сейчас пытаются вводить в законодательное поле. Но все это уже было, и работало. И не было этих коллекторских компаний”, – сказал Кравец.

Подробней читайте в материале “источника”: Кошмар заканчивается: как в Украине решили побороть коллекторов.