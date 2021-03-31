На Прикарпатье появилась в продаже вакцина Pfizer: где делают прививки и сколько стоит

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что местные частные клиники якобы делают прививки вакциной против коронавируса Pfizer.

Об этом сообщает “4 канал”.

Все желающие без очереди могут прийти на вакцинацию платно. Стоимость одной дозы вакцины составляет от 800 до 1 000 гривен.

“Я думаю, что в стране в частных клиниках такие услуги уже есть (возможность для всех граждан пройти вакцинацию от COVID-19 без очереди, но платно – ред.)”, – сказал городской глава.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 30 марта, зафиксировано 11 226 новых случаев коронавируса.

Как сообщал “источник”, на сайте Министерства по делам ветеранов Украины опубликовали перечень украинцев, записавшихся на внеочередную вакцинацию как лидеры общественного мнения.