Что известно о новом главе Сватовской РГА: СМИ рассказали детали

Сегодня,31 марта, президент Владимир Зеленский назначил нового руководителя Сватовского района. Им стал Олег Клименчуков. Распоряжение о назначении опубликовали на сайте Офиса президента Украины. Распоряжение о освобождении от должности нынешнего главы Валерия Честных тоже датировано 31 марта 2021.

Журналисты Сватово .City рассказали, что известно о новом главе РГА из открытых источников.

Олегу Владимировичу Клименчукову 40 лет. С 23 мая 2020 и до назначения в Сватовский район был председателем Кременской райгосадминистрации.

Автор: Луганская областная школа высшего спортивного мастерства / Facebook

Родился в Луганске. Фактически с женой Натальей и двумя детьми живет в Северодонецке, что указано в его декларации о доходах 2020 года. Там же указано, что жена нового главы Сватовского района является владелицей недостроенной квартиры в Киеве.

Олег Клименчуков имеет три высших образования – окончил факультет технологии хранения, консервирования и переработки мяса Луганского аграрного университета по специальности инженер-технолог, Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко – спорт, магистр олимпийского и профессионального спорта, Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля – публичное управление и администрирование.

В Северодонецк переехал в 2014, когда на Востоке начался вооруженный конфликт. У него есть бабушка в Сватовском районе, о чем рассказал в одном из интервью. В Луганске занимался бизнесом – это была оптовая база автомобильных товаров. До 20 лет занимался различными видами спорта. Среди них тяжелая атлетика. Выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Работал на должностях частных предприятий. С 2015 и до мая 2020 был директором коммунального учреждения «Луганская областная школа высшего спортивного мастерства» в Северодонецке.