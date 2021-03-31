Жительница Рубежного “купилась” на сообщение мошенников в социальной сети и лишилась сбережений

В полицию Рубежного обратилась обманутая местная жительница, которая разместила объявление о продаже товара на сайте «OLX» и договорилась с псевдопокупателем о приобретении товара. Для получения оплаты женщине предложили перейти на фишинговый веб-ресурс, где потерпевшая ввела реквизиты банковской карты, после чего со счета потерпевшей было списано около 900 грн.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Еще одна жительница Рубежного в социальной сети «Facebook» увидела рекламу, в которой было указано, что она выиграла около 5000 грн, но для их получения необходимо перейти по ссылке и указать банковские реквизиты. Женщина ввела указаны данные, после чего с ее карточки произошло списание более 1000 грн.

В полицию Лисичанска поступило сообщение о том, что местная жительница под предлогом оказания волонтерской помощи больному ребенку завладела деньгами заявительницы в сумме около 25 000 грн.

Следователями начаты уголовные производства по ст. 190 «Мошенничество» УК Украины.

В полиции напоминают гражданам: пренебрежение простым правилом безопасности «НИКОГДА и НИКОМУ не сообщать реквизиты банковской карты» приводит к потере ваших сбережений! Не позволяйте мошенникам себя обмануть!