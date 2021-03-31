В Украине может исчезнуть последняя область из “желтой” зоны карантина

В Украине только одна область – Херсонская, осталась в “желтой” зоне карантина, но и она в ближайшее время перейдет в “оранжевую” зону, так как в регионе набирает темпы заболеваемость коронавирусом.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Вадим Чабан, пишет “Мост”.

“По состоянию на сегодня Херсонская область – единственная область в Украине, которая находится в “желтой” зоне эпидопасности. Но, к сожалению, исходя из динамики роста заболеваемости, можем прогнозировать, что мы в ближайшее время перейдем в “оранжевую“, – сказал Чабан.

По его данным, показатель заболеваемости COVID-19 по области составляет 170 случаев на 100 тысяч населения.

Как сообщал “источник”, по мнению заслуженного врача Украины, главного инфекциониста Ольги Голубовской, для получения реальной картины по коронавирусу в нашей стране, официальную статистику нужно умножать на 5-10.