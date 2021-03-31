Самые ожидаемые книги 2021 года

Мы все с нетерпением ждали прихода 2021 года в надежде на позитивные изменения. Ушедший год был нескучным, а наступивший обещает быть не менее бурным на события. В литературном мире тоже кипит жизнь, и книголюбы внимательно следят за готовящимся к выходу новинками. Как раз для этого случая сайт библиотеки электронных книг Epolits собрал список самых ожидаемых книг 2021 года.

«Эшелон на Самарканд», Гузель Яхина

Одна из самых ожидаемых новинок весны этого года – новый роман «Эшелон на Самарканд» российской писательницы, лауреата престижных премий «Большая книга» и «Ясная поляна» Гузель Яхиной.

Грядущую новинку уже окрестили «красным истерном». «Эшелон на Самарканд» – роман-путешествие, действие которого начинается в Поволжье 1920 годов. В то самое время, когда в регионе свирепствовал страшный голод. На одном из «поездов Дзержинского» начальник эшелона Деев и детский комиссар Белая эвакуируют пятьсот детей-сирот из Казани в Самарканд. Им предстоит проделать огромный путь длиною в четыре тысячи верст и столкнуться с чередой захватывающих и увлекательных событий. И спасение детских жизней станет объединяющей миссией даже для тех, кто совершенно не сходится во взглядах.

В «Редакции Елены Шубиной» отмечали, что релиз книги состоится в начале марта.

«Для волка», Ханна Ф. Уиттен

Переложение приключений Красной Шапочки в стиле мрачного фэнтези от Ханны Ф. Уиттен.

Согласно сюжету, молодой женщине придется принести себя в жертву Лесному Волку, чтобы спасти целое королевство. Но все ли легенды правдивы? И может быть Волк – не единственная опасность, таящаяся в Диких лесах?

Выход фэнтези «Для волка» ожидается в июне 2021 года.

«Проект „Аве Мария“», Энди Вейер

Энди Вейер – американский писатель, известный своими научно-фантастическим работами «Марсианин» и «Артемида». На май текущего года у автора запланирован выход новой книги под названием «Проект „Аве Мария“».

Прозаик снова перенесет читателей в космос, в невиданные до сих пор миры. Райленд Грейс — единственный выживший астронавт из команды, которому предстоит сверхсложная и судьбоносная миссия – спасти Землю. Книга станет смесью приключенческого романа и научно-фантастического детектива, в которой будет место и выживанию, и философским размышлениями, и хитросплетениям судьбы.

Известно, что права на экранизацию романа уже выкупила кинокомпания MGM (Metro-Goldwyn-Mayer). Режиссёрские кресла займут Фил Лорд и Кристофер Миллер, а главную роль согласился сыграть Райан Гослинг, который также выступит продюсером ленты.

«Истребитель», Дмитрий Быков

Новый роман Дмитрия Быкова под названием «Истребитель» анонсировался давно, но выход его постоянно откладывался. В недавнем интервью для «Эхо Москвы» писатель выразил надежду, что работа увидит свет в апреле 2021 года.

«Истребитель» – это история о советских летчиках, погибших в 30-е годы ХХ столетия. По авторскому замыслу, книга должна завершить так называемую «И-трилогию». «Мне кажется, в этом романе я объяснил себе, что такое был Советский Союз, и больше к этой теме возвращаться не хочу. Это роман про нескольких гениев и как минимум двух маньяков, про одного патологоанатома и десять летчиков, про полярный дрейф и штурм стратосферы и еще про одну женщину, которая обречена раз за разом возвращаться к своему убийце», – так охарактеризовал прозаик свое детище.

Дмитрий Быков – российский писатель, поэт, литературовед и журналист, один из авторов нашумевшего сатирического проекта «Гражданин поэт».

«От первого лица», Харуки Мураками

Харуки Мураками – культовый японский автор, чьи произведения отмечены влиянием сюрреализма, магического реализма и постмодернизма. Читателям он знаком по романам «Охота на овец», «Норвежский лес», «Хроники заводной птицы», «Кафка на пляже» и многотомнику «1Q84».

Изначально сборник из восьми рассказов «От первого лица» вышел в июле 2020 года на сайте литературного журнала Bungeishunjū, но в твердой обложке появится только в 2021.

Истории в книге рассказываются от первого лица в единственном числе. Тематика, охватываемая Мураками, действительно широкая. Он порассуждает о музыке, любви к бейсболу, погрузится в воспоминания о молодости, а также бросит вызов существующим границам между действительностью и иллюзорным миром.

«Восход Малибу», Тейлор Дженкинс Рейд

Книги американской писательницы Тейлор Дженкинс Рейд были восторженно приняты читателями журналов People, US Weekly, Cosmopolitan, Glamour, InStyle, PopSugar. А еще неоднократно становились лучшими работами месяца по версии Amazon.com. На конец мая-начало июня у автора запланирован релиз нового издания – остросюжетной драмы «Восход Малибу».

Малибу, август 1983 года. В честь завершения знойного лета четверо отпрысков знаменитого семейства Рива собираются устроить вечеринку. Обязательно шумную, масштабную и незабываемую для всей округи.

Перед рассветом потекут реки алкоголя, заиграет музыка и наружу вылезут секреты семьи, сформированные поколениями. А потом мероприятие выйдет из-под контроля…

«Животное», Лиза Таддео

Триллер «Животное» – второй роман американской писательницы и журналистки Лизы Таддео. Именно ей принадлежит бестселлер № 1 New York Times и международный феномен «Три женщины».

Джоан большую часть жизни терпела жестокое обращение со стороны мужчин. Но когда один из них совершает жуткий акт насилия у нее на глазах, она сбегает в Нью-Йорк. Ее цель – найти Алису, единственного человека, который может ей помочь разобраться с тенями из прошлого. Джоан предстоит вспомнить страшные события, произошедшие еще в детстве, чтобы наконец-то набраться смелости и из жертвы превратиться в хищницу.

Книга выйдет в широкие массы в июне 2021 года.

«Идейный», Вьет Тан Нгуен

Дебютный роман американского писателя вьетнамского происхождения Вьет Тан Нгуена «Сочувствующий», вышедший в 2015 году, стал книгой года по версии «The New York Times» и «Wall Street Journal». А еще собрал ряд наград, включая Пулитцеровскую премию и премию Эдгара Аллана По. Так что поклонники с нетерпением ждут новой работы автора.

А грядущая новинка, по всей видимости, будет сиквелом «Сочувствующего». В этом романе читатели познакомились с пронзительной историей неназванного главного героя. Находясь под стражей, он рассказывает, как во время вьетнамской войны работал на два лагеря и был тайным коммунистическим агентом. Однако, запутываясь все больше и больше, уже не понимает, кто он на самом деле и кому служит.

В новой книге под названием «Идейный» рассказчик переносится в 1981 год, на родину отца – в Париж. Его интерес к жизни возрождается, но от прошлого, как говорится, не убежишь. Вместе с другом наш герой ввязывается в наркоторговлю, и вскоре понимает: они оказалась в водовороте проблем, гораздо серьезнее, чем ожидалось.

«Четыре ветра», Кристин Ханна

Кристин Ханна – американская писательница, автор известных книг «Зимний сад», «С жизнью наедине», «Соловей», «Один великий» и других. Ее новое детище – эпический роман «Четыре ветра», освещающий жизнь простых американцев в непростую для них эпоху.

Техас, 1934 год. Великая депрессия оставила миллионы людей без работы и средств к существованию. И без того мрачный период осложнил Пыльный котёл – катастрофические пылевые бури, бушевавшие несколько лет на Великих равнинах. Фермеры пытаются спасти остатки урожая, в то время как пыль угрожает поглотить все вокруг.

Хозяйство и семья Мартинелли, как и многие ее соотечественники, находятся во власти земли и погоды. Перед Эльзой возникает мучительная дилемма: либо бороться за семейное дело, либо бежать из Техаса в поисках лучшей судьбы.

«Раны. Земля монстров», Нейтан Баллингруд

Напоследок мы решили отметить в нашем списке уже выпущенную в этом году книгу американского писателя в жанре хоррор и темной фантазии Нейтана Баллингруда.

«Раны. Земля монстров» – это авторский сборник рассказов от одного из самых талантливых и необычных мастеров в современной литературе ужасов. В них можно прочитать о мальчике, собирающемся заключить сделку с вампиром, мужчине, который не стал спасать свою жену от суицида, бывшем заключенном, нашедшем труп неведомого животного на берегу озера, сумасшедшем ученом, решившем призвать дух умершей жены, бармене, который нашел чужой телефон, превративший его жизнь в ад…

Странные, парадоксальные и откровенно жуткие истории о монстрах и поиске других измерений точно пощекочут вам нервы!

Статья взята с сайта Epolits, ссылка на оригинал статьи: https://epolits.com/articles/samye-ozhidaemye-knigi-2021-goda