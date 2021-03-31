Чем отличаются славянские волосы

Центральной статьей расходов услуги наращивания волос являются материалы. Сколько стоят срезы, трессы — основная цифра, к которой также будут прибавлена стоимость расходных материалов и работы мастера. Сегодня ассортимент товаров данной категории очень разнообразный: славянские, южно-русские, европейские, скандинавские и прочие виды волос можно использовать для наращивания.

С сотрудниками магазина ZIRKOVA ™ обсудим, почему локоны славянок стоят дороже всего, чем отличаются, и почему приобрести славянские волосы оптом лучше. Далее в статье узнаем, может ли процедура стоить недорого, и нужно ли соглашаться на процедуру по заниженной цене.

Чем отличаются волосы славянок от южно-русских, европейских, скандинавских

Волосы славянок относятся к категории люксовых материалов для наращивания. Узнав, сколько стоят пряди или срезы, многие хотят знать, чем отличаются данный товары. Среди основных отличий славянских волос от южно-русских, европейских, скандинавских:

шелковистость, мягкость, блеск, которые сохраняются на протяжении длительного времени;

пригодность к ряду коррекций;

неокрашенное состояние, в котором реализуются большинство видов продукции.

Пряди славянок всегда выглядят максимально естественно, гармонично сочетаются с естественными локонами.

Сколько стоят славянские волосы

Славянские волосы нельзя приобрести недорого. Это наиболее дорогостоящий вид материалов для наращивания, спрос на который всегда стабильно высокий. Узнавая, сколько стоят срезы, нужно остерегаться крайне низких цен. Скорее всего, это будет фальсификат или иного происхождения пряди.

Где выгодно заказать славянские волосы оптом

Желая все же немного сократить расходы на приобретение материалов для наращивания, стоит узнать, особенности приобретения волос оптом. Закупка материалов в большом объеме не выгодна для одноразовой процедуры, поэтому данное предложение больше актуально для мастеров и салонов, которые постоянно работают с определенным количеством клиентов.

Как правило, недорого оптом приобрести волосы для наращивания можно в объеме от 1 кг. Сотрудничая с поставщиком напрямую, всегда можно договориться об уменьшении стоимости в связи с увеличением количества закупаемой продукции. Выбирайте проверенную продукцию от надежных магазинов и компаний. За качественными материалами рекомендуем обратиться в компанию ZIRKOVA. Пусть ваши клиенты всегда будут довольны!