Сухое вино – не только атрибут застолий, но и эффективное лекарство

Традиционно вино считается символом, гордостью Грузии. Согласно исследованиям ученых, этот напиток является не только атрибутом праздничных застолий. Это еще и эффективное лекарство, которое полезно в определенных дозах. При умеренном употреблении вина организм получает много пользы – так утверждают ученые. Особого внимания заслуживает сухое виноградное вино. Купить его вы сможете по адекватной стоимости, заглянув на сайт STYLUS и ознакомившись с широким ассортиментом достойных предложений.

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Существует красное и белое сухое вино. И сортов вина – более чем остаточно.

Подробнее о красном вине

Красное вино считается более полезным, нежели белое, ввиду высокого содержания антиоксидантов, а также ресвератрола. Это – вещество, вырабатываемое растениями для борьбы с паразитами.

Красное сухое вино оказывает благотворное виляние на организм. Выводится лишняя вода. Если у вас лишний вес, то вино снижает аппетит. Регулярно выпивая немного сухого красного вина, вы сможете обеспечить защиту от проблем пищеварительной системы, ожирения.

Красное вино полезно даже при язве. В состав входят вещества, которые являются надежными помощниками для оперативного заживления язв. Подобный напиток принесет ползу зубной эмали, не давая развиваться бактериям, которые вызывают кариес.

Каждый день употребляя немного благородного напитка, значительно снижается опасность образования камней в почках. При этом важно, чтобы перед тем, как употреблять спиртной напиток в качестве лекарства, вы согласовали этот вопрос с врачом. необходимо выполнять его рекомендации, чтобы не навредить здоровью.

В случае ушибов, используйте компрессы из холодного красного вина. Напиток послужит отличной профилактикой авитаминоза. Если у вас пневмония или грипп, бронхит, то следует принимать пятьдесят грамм красного сухого вина в теплом виде, разбавив его водой, либо смешать столько же горячего вина с медом или сахаром.

Красное вино оказывает расслабляющее и успокаивающее действие. Оно станет надежным помощником в борьбе с переутомлением. Красное вино поможет восстановиться после тяжелых недугов.

Важно помнить о том, что в больших количествах вино вредно для организма.

Если у вас бессонница, то принимайте около тридцати грамм сладкого или полусладкого сухого красного вина.

Белое сухое вино – польза для здоровья

Белое вино повышает аппетит. Улучшается обмен веществ. Подобный напиток помогает выделению желудочного сока, убивает вредные бациллы в желудке, поддерживает нормальную кислотность. Это – важно для пищеварения. Белое сухое вино расширяет сосуды и обеспечивает защиту сердечной мышце. Улучшается работа эндокринной системы. Повышается выделение гормонов. В небольшом количестве употребление белого вина приводит к улучшению работы почек.

Вино противопоказано при диабете, а также подагре.

Как правильно употреблять сухое вино

Лечебная доза сухого вина не должна быть более пятидесяти грамм за день – это около трех столовых ложек. Принимать вино в качестве лекарства следует во время еды. Если организм ослаблен, то будет полезен глинтвейн.

Когда вы проходите лечение вином, следует минимизировать употребление мяса и животных жиров. а также соли и сахара. При этом больше нужно потреблять растительной пищи, а также морепродуктов.

Противопоказания к употреблению сухого вина

Лечиться вином нельзя при заболеваниях печени, двенадцатиперстной кишки, при повышенной кислотности, сахарном диабете.

Кроме того, энотерапия запрещена алкозависимым и беременным, кормящим женщинам. А еще – детям. Спирт в детском организме способен вызвать нарушения функций головного, а также спинного мозга.