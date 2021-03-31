В лесополосе на Старобельщине найдено тело женщины

Вчера, 29 марта, в полицию Старобельска поступило сообщение от 38-летнего местного жителя о том, что его 35-летняя жена ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщают “Старобельские новости”.



“На поиски женщины был привлечен весь личный состав полиции. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в лесополосе вблизи села Половинкино был найден труп женщины. По предварительной информации судебных медиков, смерть женщины наступила от асфексии (женщина покончила жизнь самоубийством путем повешения)”, – сказано в сообщении.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины «Умышленное убийство (Самоубийство)». В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия.