Как работает пункт бесплатного экспресс-тестирования на ковид на КПВВ “Новотроицкое”

Пункт бесплатного экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию на КПВВ «Новотроицкое» расположен в модуле с надписью «Медпункт», недалеко помещения ЦНАП, и работает с 15 января этого года.

Об этом сообщает правозащитная организация “Восток SOS” в ФБ.

При пересечении линии разграничения о возможности сдать бесплатный экспресс-тест сообщают волонтеры “Право на защиту”, однако на самом модуле или на стендах на территории КПВВ такой информации нет.



Ждать результат теста после взятия анализа нужно 15-30 минут. Отрицательный результат является основанием для отмены самоизоляции в приложении «Дома». Это происходит автоматически.



Тесты проводит одна бригада медиков (врач и медсестра) из больницы в поселке Новотроицкое. Заходить в модуль для сдачи анализа необходимо по одному, остальные желающие должны ожидать на улице.



Медики работают с 8:00 до 16:00 и успевают сделать более 100 тестов в день. Максимально обрабатывали 115 тестов, однако уверяют, что могли бы обеспечить и более. Тогда как на КПВВ «Станица Луганская» за день успевают сделать 50-60 бесплатных тестов.



КПВВ «Новотроицкое» фактически работает только в понедельник и пятницу. В эти дни его пересекают чуть более 200 человек. Остальные дни пункт пропуска заблокирован со стороны так называемой «ДНР».

Напомним, ранее сообщалось, что медикам, которые проводят бесплатное экспресс-тестирование на ковид на КПВВ “Станица Луганская”, не выплачивают деньги.