В селе на Луганщине открыли пожарную часть в “миниатюре”

30 марта в селе Просторное Белокуракинского района состоялось открытие нового поста пожарной охраны. В торжественных мероприятиях приняли участие председатель Луганской областной государственной администрации – областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, начальник Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области Михаил Пшик, а также председатель агропредприятия «УКРАГРОСТАР» Максим Васильев.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Луганской области.



В старом здании, которое не эксплуатировалась несколько десятков лет, благодаря меценатскому участию предпринимателя Максима Васильева сделан капитальный ремонт – как внешний, так и внутренний. Здесь теперь теплый бокс для пожарного транспорта, диспетчерская, комнаты для персонала, санузел, подсобные помещения. То есть это полноценная пожарная часть в миниатюре. Работать в местной пожарной охране (МПО) будут сотрудники агрофирмы «УКРАГРОСТАР», которые получили необходимые знания и навыки по пожарной дела.



Благодаря новой МПО будет обеспечено оперативное реагирование на любое чрезвычайное событие, ведь ее сотрудники во взаимодействии с Главным управлением ГСЧС Луганщины первыми должны прибыть к месту вероятного пожара или другой ЧС. Это крайне важно для защиты жителей окрестных сел (а таких населенных пунктов – пять) и сохранение лесных насаждений. Дорога сюда ведет преимущественно грунтовая, к ближайшей пожарной части, в Белокуракино – 32 километра, и, по подсчету специалистов, в случае возникновения чрезвычайной ситуации пожарная техника сможет добраться до места только через час двадцать минут. А зимой вообще эти села оказываются в снежном плену из-за больших сугробов. Поэтому создание такого спасательного звена для данного региона чрезвычайно важно.



«Мы очень ценим вклад добровольных помощников пожарных в дело защиты от чрезвычайных ситуаций, – сказал на открытии МПО начальник ГУ ГСЧС Украины в Луганской области Михаил Пшик. – В дальнейшем планируем, опираясь на положительный опыт западных стран, привлекать к сотрудничеству в местной пожарной охране также волонтеров. Надеемся, что создание такого звена в самой глубинке повысит надежность пожарной безопасности в этом районе ».