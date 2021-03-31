Работают на волонтерских началах: медикам, которые делают экспресс-тестирование на ковид на КПВВ “Станица Луганска”, не платят деньги

На КПВВ “Станица Луганская” бесплатно тестируют на ковид. Сдать экспресс-тест могут все, кто пересекает линию разграничения. Для этого Луганщина получила более 3000 тестов. Правда, об этом знают не все. И по старой схеме продолжают платить деньги частным лабораториям.

Об этом сообщает в сюжете 5 канала

Те, кто пересек линию разграничения, должны пройти 2-недельную самоизоляцию. Избежать ее можно, лабораторно подтвердив отсутствие COVID-19. Ранее анализ на КПВВ стоил более 1000 гривен. Теперь сделать его можно бесплатно.

Людмила одна из первых сегодня тестируется на COVID. Из оккупированного Луганска приехала в Станицу, чтобы получить пенсию.

“Я нормально себя чувствую. Если бы я болела, я бы не пошла. По отношению к людям это неправильно”, – говорит жительница Луганска Людмила.

В мобильном пункте тестирования работают медсестра и семейный врач.

“Быстрый тест на антиген. В течение 15 минут будут готовы результаты”, – рассказала медсестра Юлия Калинина.

Людмила получает отрицательный результат. Поэтому все ограничения для нее – отменены.

“Если тест отрицательный, то работники пункта тестирования, имея возможность заходить на платформу” Дія “, вносят туда данные”, – объясняет директор областного департамента здравоохранения Юрий Стогниев.

Геннадий тоже ждет своей очереди. Говорит, основная проблема – у многих людей нет смартфона и установленного приложения “Дія”. Мужчина предлагает: процедура пересечения линии разграничения значительно упростилась бы, если бы такой пункт быстрого тестирования установили еще у входа в КПВВ из оккупированный стороны. Тогда можно было бы обойтись бумажной справкой.

Анна с родственниками о бесплатном тестирования узнали из интернета. Приятно удивлены, потому что удалось сэкономить средства.

“2400 платили только за тесты за люди. Конечно, это хорошо. Плохо, что очередь такая”, – говорит жительница Луганска Анна.

Впрочем, о бесплатном тестировании на КПВВ знают не все. Никаких вывесок, объявлений нет. Впрочем у мобильных лабораторий, где делают платные анализы, по-прежнему немало желающих.

Пока на Луганщине развернули только один пункт бесплатного тестирования на COVID. С 19 марта, с тех пор когда начали работу, ежедневно здесь тестируют около шести десятков человек.

Медики говорят, на КПВВ работают на волонтерских началах. Вопрос выплаты им заработной платы остается открытым.

“НСЗУ этот вопрос еще не решило – как будет проходить финансирование этих пунктов. Мы обращались в Министерство здравоохранения, в Кабмин, к НСЗУ, но комментариев мы не получили. И как финансировать людей, их работу, пока неизвестно”, – объясняет директор областного департамента здравоохранения Юрий Стогниев.

Для пункта быстрого тестирования от государства Луганщина получила более 3000 экспресс-тестов. В планах – пункты еще в Счастье и Золотом. Однако только тогда, когда оккупанты разблокируют там работу КПВВ.