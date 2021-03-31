Можно умножать в 10 раз: врач рассказала, что не так со статистикой COVID в Украине

В Украине за минувшие сутки, 30 марта, зафиксировано 11 226 новых случаев коронавируса, однако для получения реальной картины, официальную статистику нужно умножать в 5-10 раз.

Такое мнение высказала заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская, пишет “УНН”.

Она пояснила, что в начале пандемии люди охотно проходили тестирование на Covid-19 при малейших признаках простуды. Теперь же эта тенденция изменилась – несмотря на то, что сделать это стало проще, люди не хотят тестироваться. Поэтому реальные цифры заболеваемости могут быть в 10 раз выше официальных данных.

“Я смотрю на то, что сейчас делается – сейчас уже пожар. Сейчас уже смысла в глобальном тестировании, с моей точки зрения, нет“, – сказала Голубовская.

Как сообщал “источник”, иммунолог Андрей Волянский прогнозирует, что пик заболеваемости Covid-19 в Украине ожидается в апреле.