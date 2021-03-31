Украина получит миллион доз вакцины: в Минздраве назвали точные сроки

В рамках глобальной инициативы по распределению вакцин COVAX, до конца июня Украина получит миллион доз вакцины от коронавируса Pfizer.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в программе “Мокрик по живому”

“Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня“, – сказал он.

По его словам, 117 тысяч доз Pfizer от COVAX, Украина должна получить уже в ближайшее время.

При этом Ляшко отказался называть конкретную дату поставки, поскольку “есть большое количество переменных”, но заверил, что речь идет о неделях. По его словам, технически уже все решено, и будет зависеть от того, как ЮНИСЕФ привезет в Украину вакцину.

Как сообщал “источник”, эксперты центров по контролю и профилактике заболеваний США пришли к выводу, что вакцина Pfizer имеет эффективность на уровне 90%.