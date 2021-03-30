Фигурант семи судебных процессов: в чем обвиняли экс-руководителя “Спецтехноэкспорта” Барбула

Экс-руководитель госпредприятия “Спецтехноэкспорт” Павел Барбул, который расценил публикации в 12 известных украинских интернет-изданиях о его возможных злоупотреблениях как вмешательство в личную жизнь, сам является фигурантом семи судебных процессов.

Печерский суд заблокировал ряд украинских СМИ: все детали скандального решения

Об этом идет речь в материале “источника”.

На фоне интересных связей отца Павла Барбула Алексея Барбула назначение 27-летнего чиновника в “Спецтехноэкспорт” становится вполне объяснимым. Внимание СМИ молодое дарование привлекло к себе чуть раньше, чем им заинтересовались компетентные органы. Тут стоит кратко отметить, что гениальный менеджер был и является фигурантом семи судебных процессов, в качестве подозреваемого и обвиняемого. В частности, он обвинялся по статьям 191-5, 205-2 и 111-1 УК (растрата по двум фактам 198 миллионов и 55 миллионов гривен госсредств). Впрочем, по первому делу о растрате 198 миллионов он в 2018 году смог (возможно, не без помощи Генпрокуратуры под руководством Юрия Луценко) отделаться увольнением “по соглашению сторон”.

Вместе с тем, в 2019 году за экс-руководителя “Спецтехноэкспорта” взялось НАБУ, которое в то время распутывало и нашумевшее дело Свинарчука-Гладковского о коррупции в “Укроборонпроме”. По версии следствия, чиновники во главе с Павлом Барбулом, привлекли для агентского сопровождения контракта с Минобороны Индии компанию из Объединенных Арабских Эмиратов. За это “Спецтехноэкспорт” перевел компании $2,2 млн. В то же время, следствие установило, что никаких услуг, связанных с агентским сопровождением контракта, посредник не оказал, из-за чего государство, в лице киевского ГП “Завод 410 ГА”, потеряло свыше 55,4 млн грн (по курсу 2015-2016 годов, когда и происходили события).

Тогда Барбула арестовали, он провел некоторое время в СИЗО и был выпущен под залог в 2 млн гривен, после чего в традиционной манере украинских чиновников начал заминать дело в Высшем антикоррупционном суде, предоставляя суду всяческие экспертизы, в которых утверждается, что действия Барбула якобы не причинили ущерба государству.

Подробнее о том, почему экс-руководитель “Спецтехноэкспорта” вместо очистки биографии рискует попасть в грандиозный скандал, читайте в материале “источника”: “Эффект Барбула и Стрейзанд: чем закончится война скандального экс-чиновника со СМИ”.