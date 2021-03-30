В Раде на двух депутатов стало меньше: кто и куда ушел

Во вторник, 30 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада Украины прекратила полномочия народных депутатов Александра Скичко и Игоря Колыхаева.

Об этом стало известно в ходе заседания парламента, сообщает пресс-служба ВРУ.

Рада прекратила депутатские полномочия народного депутата от “Слуги народа” Александра Скичко и нардепа из группы “За будущее” Игоря Колыхаева. Полномочия Колыхаева прекращены в связи с избранием его мэром Херсона осенью 2020 года.

Причиной прекращения депутатских полномочий Скичко стало назначение его главой Черкасской облгосадминистрации 29 января 2021 года. За соответствующее постановление проголосовали 244 народных избранников

Таким образом, поскольку в Раде стали свободными два мандата, в одномандатных округах №184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области будут проведены довыборы в ВРУ.

Как сообщал “источник”, 28 марта в одномандатных избирательных округах Донецкой области №50 и Ивано-Франковской области №87 прошли промежуточные выборы народных депутатов Украины.