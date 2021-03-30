ВРУ приравняла цифровой паспорт к бумажному документу

Верховная Рада голосами 302 народных депутатов приняла законопроект №4355 о цифровых паспортах. Таким образом Украина стала первой страной в мире, в которой электронные паспорта в смартфоне приравниваются к бумажным документам, говорится в сообщении Минцифры.

Об этом сообщает liga.net

Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Уже сейчас украинцы могут пользоваться цифровыми паспортами в большинстве жизненных ситуаций: их принимают государственные учреждения и суды, на почте и в супермаркетах, а также в банках, аэропортах и отелях. С 23 августа каждая организация будет принимать цифровые паспорта в Дія.

“Украина – первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к обычным документам. Пользователи Дія больше не будут сталкиваться с ситуациями, когда цифровой паспорт не принимают” – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Минцифра запустила цифровые паспорта в приложении Дія в апреле 2020 года. Сейчас ими могут пользоваться около 20 млн украинцев. С момента запуска пользование цифровым паспортом было экспериментальным проектом и регулировалось соответствующим постановлением Кабинета Министров.

“Это не просто важное событие в истории современной Украины и большой шаг к внедрению режима “без бумаги”. Это уникальный мировой кейс, которым можно и нужно гордиться “, – добавил Михаил Федоров. Цифровыми документами в смартфоне пользуются также в Польше, Южной Корее. Похожие проекты внедряются в Великобритании, Финляндии, США. Граждане Эстонии пользуются цифровой ID-картой, с которой могут онлайн получать государственные услуги, управлять банковскими счетами, голосовать через интернет. Однако именно Украина – первое государство мира, где цифровые паспорта в смартфоне юридически получили такую же силу, что и бумажные и пластиковые документы.