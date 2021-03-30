Баканов заметил российский след в акции протеста под ОПУ 20 марта, эксклюзивные фото

Российские спецслужбы используют любой повод для дестабилизации в Украине, в том числе путем расшатывания протестных настроений, что является одним из методов гибридной войны. СБУ информировала правоохранительные органы о возможных столкновениях и нарушениях во время акции протеста 20 марта у Офиса президента, к которым может быть причастна РФ.

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов во время выступления в Верховной Раде.

“Я поддерживаю, когда люди активно проявляют свою гражданскую позицию. Это свидетельствует о зрелости и демократичности нашего общества. Однако есть и обратная сторона этой медали. Гибридная война – наша реальность сегодня, а расшатывание протестов – один из ее инструментов”, – заявил Иван Баканов.

Он отметил, что СБУ имеет достаточно информации, чтобы утверждать, что российские спецслужбы в постоянном режиме мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине и пытаются использовать любые поводы в свою пользу. При этом участники акций протестов могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационной войне враждебными спецслужбами.

Он подчеркнул, что накануне акции 20 марта СБУ информировала коллег из других правоохранительных органов о возможных столкновениях и нарушениях. В то же время функция охраны общественного порядка и государственных объектов возлагается на Национальную полицию и УГО.

“СБУ делает все возможное, чтобы заблаговременно снять с повестки дня или нейтрализовать любые угрозы государственной безопасности. Но противодействовать им станет гораздо проще, когда само общество будет ориентироваться на поиск единства, а не на разжигание конфликтов, искусственно инспирированных извне”, – подчеркнул Иван Баканов.

Как сообщал “источник”, организатору акции под Офисом президента, где произошли беспорядки, лидеру движения “Гонор” Сергею Филимонову предъявлено подозрение по ст. 296 ч. 4 – “хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений”. За такое нарушение грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Также за нарушение общественного порядка во время акции в поддержку осужденного за похищение человека активиста Сергея Стерненко 20 марта у стен Офиса президента в Киеве еще на троих участников составлены протоколы об административных нарушениях.