За два года на Луганщине отремонтируют почти 400 км дорог

Об этом на пресс-брифинге в облгосадминистрации сегодня, 30 марта, сообщил заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олег Кравцов, рассказывая об объектах в рамках программы Президента Украины «Большое строительство» в 2020-м и 2021-м годах.

В частности, уже введены в эксплуатацию 133 км автодороги между Северодонецком и Станицей Луганской, где сделали текущий средний ремонт, сообщает пресс-служба ЛОВГА.

Также в 2020 году начаты, но еще не завершены ремонты на автодорогах: Н-26 между Старобельском и Меловым, Н-21 между Новоайдаром и Старобельском, Р-66 и Т-1316 до КПВВ «Золотое».

Так, на вышеназванном участке Н-21 выполнено 90% работ, на участке Н-26 – 30%.

Кроме того, в марте 2021 начат ремонт на дороге Т-1302 между Лисичанском и Бахмутом до границы с Донецкой областью. В этом году все эти работы должны быть закончены.

Олег Кравцов отметил, что в 2021 году должны приступить к восстановлению на автодорогах: Т-1307 на участках между Сватово и Белокуракино, а также Новопсковом и Марковкой, Т-1314 между Марковкой и КПП «Просяное», Т-1302 между Старобельском и Новопсковом.

Таким образом, в этом году будет отремонтировано около 250 км дорог. То есть, в течение двух лет капитальным и текущим средним ремонтом на Луганщине охвачено 400 км дорог, что составляет третью часть автодорог государственного значения в области.