Житель Луганщины нашел на своем подворье гранату времен Второй мировой войны

29 марта в Службу спасения «101» поступило сообщение от жителя г. Кременная о том, что во время проведения хозяйственных работ на территории собственного приусадебного участка, обнаружил подозрительный предмет, по признакам похожий на взрывоопасный.

Об этом сообщает Кременской горрайонный отдел ГУ ГСЧС в Луганской области.



На место происшествия направили пиротехническое подразделение ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, специалистами которого изъято ручную гранату Ф-1 времен Второй мировой войны. После обследования прилегающей территории, изъятую опасную находку направлено для дальнейшего уничтожения. С местными жителями проведена профилактическая беседа о правилах поведения в случае обнаружения подозрительных взрывоопасных предметов.



Спасатели призывают граждан в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих об опасности и сообщить о находке по телефону «101» или «102».

Категорически запрещено:

– касаться подозрительного предмета или передвигать его,

– заливать его жидкостями, засыпать грунтом или накрывать его,

– осуществлять на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие;

– пытаться самостоятельно обезвредить находку.