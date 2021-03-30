КПВВ в Станице Луганской и Золотом модернизуют по образцу пункта пропуска в Счастье

Председатель Луганской областной государственной администрации – областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай провел встречу с делегацией Представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине (NRC). Делегацию возглавила директор Представительства NRC в Украине Ана Поврженич.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В начале встречи Сергей Гайдай поблагодарил представителей гуманитарной организации за визит, вклад в продовольственную безопасность, а также в восстановление инфраструктуры региона.

Отвечая на вопросы представителей NRC по завершению территориально-административной реформы Сергей Гайдай отметил, что министр развития громад и территорий Алексей Чернышев во время недавнего визита дал высокую оценку результатам децентрализации на Луганщине. Стороны также обсудили работу КПВВ в Счастье и Золотом. Председатель облгосадминистрации отметил, что украинская сторона готова к открытию КПВВ, однако представители российско-оккупационных администраций не выполняют взятых на себя обязательств. Кроме того, Украина и в дальнейшем планирует модернизацию контрольных пунктов въезда-выезда в Станице Луганской и Золотом по образцу Счастьенского КПВВ.

По словам Ани Поврженич, Представительство Норвежского совета по делам беженцев с середине 2020 года предоставляет услуги по бесплатной правовой помощи громадам, которые находятся вдоль линии соприкосновения. В течение января-февраля 2021 предоставлены услуги 698 бенефициарам. Всего помощь по вопросам гражданской документации, жилищных, земельных и имущественных прав, пенсий и других социальных выплат получили 1336 человек из Луганской и Донецкой областей, в том числе и жители неподконтрольной правительству Украины территории.

NRC совместно с Минреинтеграции начата разработка цифровой платформы, чтобы расширить доступ к своевременной и проверенной информации о процедурах пересечения линии соприкосновения и услугах, доступных на КПВВ на востоке Украины. Ожидается, что платформа будет открыта и передана министерству в апреле этого года.

В направлении противодействия распространению пандемии COVID-19, NRC реализует проект «Вода, санитария и гигиена». Было установлено 688 дозаторов с дезинфицирующим средством для обработки кожи рук и предоставлено 20464 литра дезинфекционной жидкости в 176 населенных пунктах Луганской и Донецкой областей.

Сейчас реализуется проект «Обеспечение длительного гуманитарного реагирования для защиты населения, пострадавшего в результате конфликта на востоке Украины», при финансовой поддержке Европейского Союза. Проект реализуется с 1 апреля 2020 по 31 мая 2021 года. Общий бюджет проекта составляет 400 тыс евро. География покрытия – прифронтовые населенные пункты Северодонецкого и Счастьенского районов.

В настоящее время согласованы и подписаны меморандумы о взаимопонимании по реализации проектов: