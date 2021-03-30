На Кременщине из-за выжигания сухостоя горели хозяйственные постройки

За прошедшие сутки, 29 марта, на пункту связи 21-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области поступило 4 сообщения о пожарах.

Об этом рассказали в Кременском горрайонном отделе ГУ ГСЧС в Луганской области.

Так, в 9:36 по адресу с. Старая Краснянка, Кременской ОТГ, садовое общество «Радуга», произошло возгорание хозяйственной постройки в результате горения сухой растительности.

В 15:14 по адресу с. Червонопоповка, Кременской ОТГ, ул. Дружбы, произошло возгорание хозяйственной постройки на приусадебном участке в результате горения сухой растительности.

В 17:35 по адресу с. Краснореченское, Сватовская ОТГ, ул. Ф.Т. Дачка, произошло возгорание сухой растительности на открытой территории жилого сектора, площадь пожара составила 20 000 м2.

В 18:35 по адресу с. Краснореченское, Сватовское ОТГ, ул. Центральная, произошло возгорание сухой растительности на открытой территории жилого сектора, площадь пожара составила 5000 м2.



Служба спасения призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах.

Не следует выжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, а также оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.

Помните, что сжигание сухостоя может повлечь тяжкие последствия, такие как разрушение плодородного слоя почвы, гибель животных, а также неконтролируемое распространение огня. Во время отдыха на природе, необходимо помнить, что нарушение правил пожарной безопасности несет угрозу не только окружающей среде, но и, в первую очередь, вашей жизни и здоровью.