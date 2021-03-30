Россия стягивает войска к украинским границам: заявление Хомчака

Во время внеочередного заседания Верховной Рады во вторник, 30 марта, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак, заявил, что российские войска стягиваются к украинским границам (Брянская, Воронежская область и Крым).

Об этом стало известно в ходе заседания ВР.

Кроме того, по его словам, в Ростовской области стоит крупная группировка российских войск, которая в течение 1-2 дней может быть развернута для начала боевых действий на Донбассе.

Также он сообщил, что численность так называемых “армейских корпусов ДНР/ЛНР” – 28 тысяч человек, объединенных в 14 бригад.

Как сообщал “источник”, ранее Руслан Хомчак пояснил, почему президент Украины Владимир Зеленский не отдает приказ о наступлении на Донбассе.

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