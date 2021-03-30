В Украину идет настоящая весна с грозами: синоптик дала актуальный прогноз

В среду, 31 марта, в Украине будет тепло – столбики термометров днем в большинстве регионов покажут от +10 +14 градусов.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

В восточных областях будет прохладнее, от 6 до 9 градусов тепла. На Полтавщине, в Днепре с районами, в Запорожье, в Николаевской области и в Крыму ожидается 8-12 градусов тепла. А вот на Западе будет еще теплее – от +15 до +18 градусов.

В среду в Украине будет преобладать сухая погода, только ночью и утром в западных и северных областях возможен кратковременный дождь.

“В Киеве ближайшей ночью и утром, чтобы хорошо спалось, возможен небольшой дождь. А в течение дня будет сухо и тепло, до +14 градусов“, – пишет синоптик.

1 апреля будет теплым – от 12 до 19 градусов выше нуля. В западных областях Украины возможны единичные грозы.

В конце недели ожидается незначительное похолодание, температура воздуха понизиться на 2-4 градуса.

Как сообщал “источник”, по прогнозу заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазирі Мартазиновой, настоящая весна наступит в Украине с 5 апреля. Тогда среднесуточная температура перейдет отметку +5 градусов.