Украина обновила карантинные зоны: кто попал в “красную”

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Министерство здравоохранения Украины обновило карантинные зоны. По состоянию на вторник, 30 марта, в “красной” зоне находятся 11 регионов страны.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

“Красная” зона

  • Киев
  • Житомирская
  • Ивано-Франковская
  • Закарпатская
  • Киевская
  • Львовская
  • Николаевская
  • Одесская
  • Сумская
  • Черновицкая
  • Черниговская области

Отметим, область переводят в “красную” зону, если там превышены два или больше показателей по COVID-19. В этих регионах превышен уровень госпитализации пациентов с коронавирусом.

“Оранжевая” зона

  • Винницкая
  • Волынская
  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Кировоградская
  • Луганская
  • Полтавская
  • Ровенская
  • Тернопольская
  • Харьковская
  • Хмельницкая
  • Черкасская области

“Желтая” зона

В ней осталась только одна область – Херсонская

Критериям “зеленой” зоны в Украине не соответствует ни один регион.

Как сообщал “источник”, Украине за минувшие сутки, 29 марта, зафиксировано 10 533 новых случаев коронавируса.