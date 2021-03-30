Украина обновила карантинные зоны: кто попал в “красную”

Министерство здравоохранения Украины обновило карантинные зоны. По состоянию на вторник, 30 марта, в “красной” зоне находятся 11 регионов страны.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
“Красная” зона
- Киев
- Житомирская
- Ивано-Франковская
- Закарпатская
- Киевская
- Львовская
- Николаевская
- Одесская
- Сумская
- Черновицкая
- Черниговская области
Отметим, область переводят в “красную” зону, если там превышены два или больше показателей по COVID-19. В этих регионах превышен уровень госпитализации пациентов с коронавирусом.
“Оранжевая” зона
- Винницкая
- Волынская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Запорожская
- Кировоградская
- Луганская
- Полтавская
- Ровенская
- Тернопольская
- Харьковская
- Хмельницкая
- Черкасская области
“Желтая” зона
В ней осталась только одна область – Херсонская
Критериям “зеленой” зоны в Украине не соответствует ни один регион.
Как сообщал “источник”, Украине за минувшие сутки, 29 марта, зафиксировано 10 533 новых случаев коронавируса.