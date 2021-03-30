Украина обновила карантинные зоны: кто попал в “красную”

Министерство здравоохранения Украины обновило карантинные зоны. По состоянию на вторник, 30 марта, в “красной” зоне находятся 11 регионов страны.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

“Красная” зона

Киев

Житомирская

Ивано-Франковская

Закарпатская

Киевская

Львовская

Николаевская

Одесская

Сумская

Черновицкая

Черниговская области

Отметим, область переводят в “красную” зону, если там превышены два или больше показателей по COVID-19. В этих регионах превышен уровень госпитализации пациентов с коронавирусом.

“Оранжевая” зона

Винницкая

Волынская

Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

Кировоградская

Луганская

Полтавская

Ровенская

Тернопольская

Харьковская

Хмельницкая

Черкасская области

“Желтая” зона

В ней осталась только одна область – Херсонская

Критериям “зеленой” зоны в Украине не соответствует ни один регион.

Как сообщал “источник”, Украине за минувшие сутки, 29 марта, зафиксировано 10 533 новых случаев коронавируса.