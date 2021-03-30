Новопсковской громаде вернут водохранилище стоимостью почти 60 миллионов гривен

Восточным апелляционным хозяйственным судом поддержана позиция Старобельской окружной прокуратуры Луганской области и оставлено без изменений решение суда первой инстанции, которым обязано вернуть Новопсковской территориальной громаде водный объект площадью почти 130 га стоимостью почти 60 млн грн.

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.

Основанием для обращения прокуратуры в суд стали нарушения требований законодательства частным предпринимателем, который, несмотря на окончание срока действия договора, продолжил использования арендованного водохранилища без надлежащих правовых оснований. При этом субъект хозяйствования уклонялся от оформления продолжения правоотношений или возврата водного объекта и соответствующего земельного участка.

Судом апелляционной инстанции подтверждена правомерность решения Хозяйственного суда Луганской области об обязательстве вернуть водный объект в распоряжение территориальной громады.