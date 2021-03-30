Юрист рассказала, как переселенцу получить льготный кредит на жилье

Внутренне перемещённые лица (ВПЛ), которые лишились жилья, имеют право воспользоваться льготным долгосрочным государственным кредитом. Как это сделать — в программе “Имею право” телеканала “Дом” рассказала замдиректора Правобережного киевского центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Елена Маньковская.

Юрист отметила, что кредит предоставляется тем ВПЛ, которые не имеют своей собственности на территории Украины. Вопрос предоставления жилья регулируется постановлением Кабмина от 27 ноября 2019 года.

“Кредит предусматривает срок до 20 лет. Но также законодательством указано, что этот срок не может превышать, если старшим из супругов исполнилось 60 лет, то есть до достижения пенсионного возраста”, — уточнила Елена Маньковская.

Процентная ставка за пользование таким кредитом – 3%, но, согласно законодательства, некоторые категории лиц имеют льготы.

К примеру, от уплаты процентов освобождаются резервисты и военнообязанные, с момента начала мобилизации и до окончания особого периода, на весь период прохождения военной службы.

По словам юриста, если семья состоит из 2-х человек, максимальный размер общей площади жилья, которое они могут приобрести в рамках данного кредитования, составляет 52, 5 кв. м.

“Если семья желает приобрести квартиру большей квадратуры, то, за всё, что сверху — обязана уплатить”, — подчеркнула Елена Маньковская.

Одинокий человек также имеет право на приобретение квартиры, площадью не более, чем 52, 5 кв. м.

Чтобы получить помощь, нужно обратиться в региональное управление Государственного фонда содействию молодёжному жилищному строительству по месту регистрации или фактического пребывания, предварительно записавшись на приём. Также можно передать все документы непосредственно по почте или в электронном виде.