Хомчак о военных планах Кремля по Донбассу: “Завтра войны не будет”

Генштаб ВСУ не видит признаков подготовки РФ к открытому военному конфликту. Однако начальник Генштаба Руслан Хомчак в интервью “Гордон” признал, что угроза эскалации сохраняется постоянно.

Об этом передает Диалог

“Угроза открытого нападения никуда не делась начиная с 2014 года. Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет”, – говорит Хомчак.

Однако это “затишье” обманчиво, так как Россия постоянно пытается манипулировать ситуацией в свою пользу. Так, перед заседанием ТКГ или “Нормандской четверки” на фронте нарастает градус агрессии – наемники прямо демонстрируют несогласие своих кураторов с политикой Киева и ее союзников.