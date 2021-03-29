В Меловом в результате аварии погиб велосипедист

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 28 мая, на улице Центральной пгт Меловое. В результате аварии погиб 35-летний велосипедист.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

На месте происшествия полицейскими предварительно установлено, что на обочине дороги произошло столкновение автомобиля «ВАЗ 2121» под управлением 38-летнего местного жителя и велосипеда.

В результате ДТП велосипедист погиб на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».