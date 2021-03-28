Школьники возвращаются к учебе, но не везде: где власти продлили каникулы

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране в отдельных регионах страны власти решили продлить весенние каникулы для школьников.

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“источник” рассказывает, где власти решили продлить каникулы и до какого числа.

Харьков

В общеобразовательных учреждениях города Харькова весенние каникулы для школьников продлили до 5 апреля.

“Ученики младшей школы вернутся к обычным занятиям в классах 5 апреля. Форма обучения учащихся 5-11 классов будет зависеть от эпидемиологической ситуации”, – говорится в сообщении пресс-службы Харьковского горсовета.

Ужгород

В Ужгороде до 2 апреля продлили карантин для учащихся 1-4 классов. Такое решение было принято на внеочередном заседании противоэпидемической комиссии Ужгородского горсовета. Руководителям учреждений рекомендовали также рассмотреть вопрос о дистанционном обучении.

Мариуполь

В Мариуполе из-за роста заболеваемости COVID-19 среди детей школьные каникулы продлены еще на неделю – до 9 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте горсовета.

“С целью сокращения распространения коронавируса и защиты здоровья в Мариуполе было принято решение о продлении каникул в школах до 9 апреля включительно”, – говорится в сообщении.

Одесса

В Одессе, помимо базового правила о дистанционном обучении для старшеклассников на время действия красной зоны, допустили возможность такой учебы и для части младших классов после 28 марта. Как сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, часть родителей обратилась к местным властям с просьбой перевести на онлайн-обучение и 1-4 классы. Поэтому в школах проведут опрос родителей и при необходимости сформируют дистанционные младшие классы в тех случаях, где семьи попросят об удаленном режиме учебы.

Как сообщал “источник”, в Киеве школьники школ в понедельник, 29 марта, приступят к учебе, однако для начальной и старшей школы предусмотрены различные формы обучения – учащиеся 5-11 классов по 9 апреля продолжат обучение дистанционно.