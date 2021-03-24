На Луганщине на “откате” поймали директора коммунального учреждения и двух ее подчиненных

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры руководителя и двух должностных лиц одного из областных домов-интернатов для престарелых и людей с инвалидностью разоблачили на получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.

По данным следствия, директор коммунального учреждения по предварительному сговору с уполномоченным лицом по публичным закупкам и заведующим хозяйством получили от частного предпринимателя взятку за заключение договоров на закупку средств личной гигиены для нужд подопечных дома-интерната и своевременную оплату за полученный товар. Размер «отката» за поставку продукции составил треть от общей суммы заключенных договоров.

Правоохранители задержали руководителя коммунального учреждения и двух ее подчиненных в порядке ст. 208 УПК Украины после получения 40 тыс. грн.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.