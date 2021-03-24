В Украине “желтой” осталась только одна область: Минздрав обновил зоны карантина

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В среду, 24 марта, Минздрав обновил карантинное зонирование – в “желтой” зоне осталась только Херсонская область, а в “красную” попали девять регионов Украины.

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Об этом сообщается на сайте Минздрава.

“Красная” зона

  • Киев
  • Львовская
  • Житомирская
  • Закарпатская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Одесская
  • Сумская
  • Черновицкая области

В этих регионах превышено количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в течение последних трех дней.

“Оранжевая” зона

  • Винницкая
  • Волынская
  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Кировоградская
  • Луганская
  • Николаевская
  • Полтавская
  • Ровенская
  • Тернопольская
  • Харьковская
  • Хмельницкая
  • Черкасская
  • Черниговская области

В “желтой” зоне еще держится Херсонская область, а регионов, которые можно отнести к “зеленой” зоне в Украине на данный момент нет.

Как сообщал “источник”, Украина уже второй день подряд бьет рекорды по смертности от коронавируса. Так, за сутки 22 марта от осложнений Covid-19 умерло 333 человека, а за минувшие 24 часа, 23 марта, – 342 человека. Это является рекордом с начала пандемии.