В Украине “желтой” осталась только одна область: Минздрав обновил зоны карантина

В среду, 24 марта, Минздрав обновил карантинное зонирование – в “желтой” зоне осталась только Херсонская область, а в “красную” попали девять регионов Украины.
Украине не обойтись без локдауна, но он добьет психику людей – врач-иммунолог
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
“Красная” зона
- Киев
- Львовская
- Житомирская
- Закарпатская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Одесская
- Сумская
- Черновицкая области
В этих регионах превышено количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в течение последних трех дней.
“Оранжевая” зона
- Винницкая
- Волынская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Запорожская
- Кировоградская
- Луганская
- Николаевская
- Полтавская
- Ровенская
- Тернопольская
- Харьковская
- Хмельницкая
- Черкасская
- Черниговская области
В “желтой” зоне еще держится Херсонская область, а регионов, которые можно отнести к “зеленой” зоне в Украине на данный момент нет.
Как сообщал “источник”, Украина уже второй день подряд бьет рекорды по смертности от коронавируса. Так, за сутки 22 марта от осложнений Covid-19 умерло 333 человека, а за минувшие 24 часа, 23 марта, – 342 человека. Это является рекордом с начала пандемии.