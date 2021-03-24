В Украине “желтой” осталась только одна область: Минздрав обновил зоны карантина

В среду, 24 марта, Минздрав обновил карантинное зонирование – в “желтой” зоне осталась только Херсонская область, а в “красную” попали девять регионов Украины.

Украине не обойтись без локдауна, но он добьет психику людей – врач-иммунолог

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

“Красная” зона

Киев

Львовская

Житомирская

Закарпатская

Ивано-Франковская

Киевская

Одесская

Сумская

Черновицкая области

В этих регионах превышено количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в течение последних трех дней.

“Оранжевая” зона

Винницкая

Волынская

Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

Кировоградская

Луганская

Николаевская

Полтавская

Ровенская

Тернопольская

Харьковская

Хмельницкая

Черкасская

Черниговская области

В “желтой” зоне еще держится Херсонская область, а регионов, которые можно отнести к “зеленой” зоне в Украине на данный момент нет.

Как сообщал “источник”, Украина уже второй день подряд бьет рекорды по смертности от коронавируса. Так, за сутки 22 марта от осложнений Covid-19 умерло 333 человека, а за минувшие 24 часа, 23 марта, – 342 человека. Это является рекордом с начала пандемии.