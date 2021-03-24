Поймали северодончанина, который заправил машину на АЗС и уехал, не отдав деньги за бензин

Правоохранители установили двух человек, которые подозреваются в совершении краж на территории Старобельского района. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Об этом сообщает “ЛР” со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области.

В пгт Новопсков разоблачили 34-летнего местного жителя, укравшего мобильный телефон «iPhone 7», который заявитель оставил в детской коляске возле магазина.

Сотрудники полиции Старобельска и Управление патрульной полиции разоблачили 22-летнего жителя г. Северодонецк, который на автозаправке в с. Подгоровка Старобельского района заправил авто на сумму 940 грн и не осуществив оплату уехал.

По данным фактам следственными под процессуальным руководством прокуратуры проводится досудебное следствие по рамках открытых уголовных производствах по ст. 185 УК Украины «Кража».