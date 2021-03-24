Летом запланирован запуск поезда Одесса-Лисичанск: появилось расписание

Поезд будет курсировать из Одессы с 3 июня по 31 июля и с 1 сентября по 31 октября по нечетным числам; со 2 по 30 августа и со 2 ноября 2021 по четным числам, передает Зміст.

Отправление из Одессы в 19:21, Кропивницкий (01: 00-01: 12), Кременчуг (3: 57-4: 20), Полтава (6: 03-6: 23), Харьков (8: 34-9: 15 ), Купянск (11: 47-12: 17), прибытие в Лисичанск в 15:34.

Обратное отправление: с 4 июня по 30 июля и со 2 сентября по 30 октября по четным числам; с 1 по 30 августа и с 1 ноября 2021 по нечетным числам из Лисичанска в 17:04, Купянск (19: 44-20: 04), Харьков (22: 11-22: 40), Полтава (0:54 1: 15), Кременчуг (2: 54-3: 17), Кропивницкий (6: 10-6: 20), прибытие в Одессу в 12:10.

Состав поезда – 16 вагонов: вагоны №1-4, № 6-11 – купейные, вагон №5 – люкс, вагоны №12-16 – плацкартные.