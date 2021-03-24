За сутки на Луганщине сработали три мошеннические схемы

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За прошедшие сутки трое жителей Луганской области стали жертвами аферистов.

Об этом “ЛР” сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области.

По схеме «Родственник в беде» мошенники обманули жительницу Северодонецка, которая отдала незнакомцу 67000 тысяч гривен за спасение дочери.  Полиция в очередной раз призывает не доверять любым телефонным звонкам от неизвестных людей. Не спешите принимать решения и совершать необдуманные действия!

Еще одна распространенная мошенническая схема «Псевдоработник банка» лишила жительницу г. Сватово 6000 тысяч грн. Женщина назвала аферистам конфиденциальные банковские данные, после чего с ее карточки произошло списание. 
Помните! Банковские учреждения никогда не будут звонить на телефон и спрашивать pin-код или другие данные вашей карточки, а также предлагать сделать какое-то действие с вашей картой. Вся необходимая для работы банка информация вашей карточки у них есть в наличии!

Интернет-мошенники обманули жительницу Лисичанска на 6000 грн, сообщив женщине о желании приобрести ее товар на сайте «OLX», но вместо продажи женщина выполнила все требования мошенников и лишилась денег.  ️ Внимание! Покупки в сети нужно отправлять-получать наложенным платежом! Помните, большинство мошенников обычно не соглашаются на такое предложение, ведь такой метод защищает продавца и покупателя от возможного обмана. 