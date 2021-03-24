За сутки на Луганщине сработали три мошеннические схемы

За прошедшие сутки трое жителей Луганской области стали жертвами аферистов.

Об этом “ЛР” сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области.

По схеме «Родственник в беде» мошенники обманули жительницу Северодонецка, которая отдала незнакомцу 67000 тысяч гривен за спасение дочери. Полиция в очередной раз призывает не доверять любым телефонным звонкам от неизвестных людей. Не спешите принимать решения и совершать необдуманные действия!

Еще одна распространенная мошенническая схема «Псевдоработник банка» лишила жительницу г. Сватово 6000 тысяч грн. Женщина назвала аферистам конфиденциальные банковские данные, после чего с ее карточки произошло списание.

Помните! Банковские учреждения никогда не будут звонить на телефон и спрашивать pin-код или другие данные вашей карточки, а также предлагать сделать какое-то действие с вашей картой. Вся необходимая для работы банка информация вашей карточки у них есть в наличии!

Интернет-мошенники обманули жительницу Лисичанска на 6000 грн, сообщив женщине о желании приобрести ее товар на сайте «OLX», но вместо продажи женщина выполнила все требования мошенников и лишилась денег. ️ Внимание! Покупки в сети нужно отправлять-получать наложенным платежом! Помните, большинство мошенников обычно не соглашаются на такое предложение, ведь такой метод защищает продавца и покупателя от возможного обмана.