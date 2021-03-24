IT-сфера – одна из самых перспективных отраслей мировой экономики, а профессии, связанные с ней, уже много лет являются очень востребованными. И это не удивительно, ведь технологии прочно вошли в нашу жизнь. Если вас манит великий и прекрасный мир цифровой индустрии, если вы чувствуете, что это «ваше», то самое время начать накапливать знания и усовершенствовать навыки. В обучении помогут веб-статьи, семинары, онлайн-курсы, видео-уроки, советы опытных мастеров, ну и, конечно же, книги. Сайт библиотеки электронных книг Epolits подготовил Топ 20 it-книг для будущих программистов. И помните: успехов достигнет тот, кто постоянно учится, развивается и следит за новинками в своей сфере, особенно в такой быстроменяющейся как IT.

«Алгоритмы. Построение и анализ», Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест, К. Штайн

Эта книга является фундаментальным трудом, посвященным разработке и анализу алгоритмов.

В издании поданы самые разнообразные алгоритмы. Они описаны простым человеческим языком с использованием псевдокода, понятного любому, кто имеет хотя бы начальные знания и опыт программирования. Строгий математический анализ и обилие теорем разбавлены множеством иллюстраций, элементарными рассуждениями и приближенными оценками. Каждая глава книги относительно самодостаточна, поэтому может быть использована в качестве отдельной темы для изучения.

Эта работа ведущих специалистов в области кибернетики пригодится разным читателям: профессионалам в качестве настольного пособия, студентам и аспирантам в качестве учебника, а преподавателям – для подготовки к лекциям.

«Алгоритмы для начинающих», П. Луридас

«Алгоритмы для начинающих» – учебное пособие для новичков в программировании, которые разбираются в основах математики и имеют базовое представление о работе компьютера. Все остальные концепции поясняются автором.

В книге ставка делается на понятные задачи и жизненные примеры. Читатель ознакомится с псевдокодами, необходимыми терминами и структурными данными, а также узнает о таких понятиях, как сжатие, криптография, графы, хеширование и многие другие.

Пособие станет отличным подспорьем для тех, кто хочет получить базовые знания и использовать их как в работе, так и в дальнейшем обучении.

https://epolits.com/algoritmy-dlya-nachinayushchikh-teoriya-i-praktika-dlya-razrabotchika-29420792

«Чистый код», Р. Мартин

«Чистый код» консультанта и автора разработок в области ПО Робина Мартина считается одной из лучших книг по программированию для начинающих. Издание посвящено написанию высококачественного кода.

Творение Мартина разделено на три части. В первой части изложена теория написания «чистого» кода: приемы, паттерны и принципы, которые должен знать каждый разработчик. Во второй – советы по «очистке» кодов существующих ныне приложений. А третья часть содержит перечень «запахов кода», а также инструкции по их устранению.

В «Чистом коде» автор подробно описывает принципы именования переменных, правила создания функций, форматирования кода, написания комментариев, принципы написания модульных тестов и обработки ошибок, создание многопоточных приложений. В книге информация изложена доступным языком, очень много примеров из реальной практики Робина Мартина.

https://epolits.com/chistyy-kod-sozdanie-analiz-i-refaktoring-6444478

«Гибкое тестирование», Л. Криспин, Дж. Грегори

«Гибкое тестирование» – практическое руководство, призванное помочь командам разработчиков создать надежные продукты, отвечающее всем требованиям.

Авторы рассказывают, что входит в обязанности тестировщика, какие функции он выполняет и каким должен быть «гибкий тестировщик». Широко освещается методика гибкого тестирования: использование квадрантов гибкого тестирования, набор средств для него, требования к команде QA-специалистов, итерация гибкой разработки и факторы успеха применяемой стратегии.

Издание будет полезно командам, которые практикуют гибкое тестирование, их менеджерам и заказчикам.

https://epolits.com/gibkoe-testirovanie-prakticheskoe-rukovodstvo-dlya-testirovshchikov-po-i-gibkikh-komand-48613742

«Программирование для детей», Вордерман Кэрол, Вудкок Джон и др.

Раньше казалось, что постичь таинственный мир компьютерной техники может только круг «избранных» – профильные специалисты. Но мир меняется. Социальные сети, интернет-шопинг, развлечения, самые разнообразные мобильные приложения уже никого не удивляют. И само программирование вполне может быть увлекательным делом, даже для детей. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок не только играл в компьютерные игры, но и сам создавал их, то книга «Программирование для детей» как раз для вас.

Этот самоучитель в игровой форме расскажет об основах программирования и научит двум наиболее распространенным языкам ― визуальному Scratch и текстовому Python. Вы узнаете о возможностях программных языков, устройстве компьютера, а также получите простые инструкции по созданию игр и анимации. Обратите внимание, что издание адаптировано под оригинальные версии программ. Т.е. ребенок сможет не только изучить коды, но и запомнить английские термины.

Книга предназначена для детей от восьми дет, а также их родителей и педагогов.

«JavaScript для детей», Ник Морган

Перед вами простое и последовательное пошаговое руководство, которое объясняет, как устроен код и как происходит процесс его создания. Его автор – инженер и технический руководитель в Twitter Ник Морган.

Создатель книги поведет читателя в мир распространенного языка программирования, который применяют для создания интернет-страниц. И начнет с самого простого: строк, массивов и циклов. А в дальнейшем перейдет к более сложным вопросам: кaк строить взаимодействие c jQuery и графиками. Наглядные примеры, теоретические вопросы в конце каждого раздела и практические упражнения помогут лучше понять информацию.

Это пособие научит создавать функции для организации и повторного использования кода; работать с консолью JavaScript; создавать динамичные веб-страницы; использовать dom и jQuery, элeмeнт Canvas, рисовать и анимировать графику, создавать простые игры типа «Змейка», «Поиск сокровищ», «Виселица» и многое другое. Книга пригодится не только детям среднего школьного возраста (от 10 лет), но и взрослым, мечтающим получить базовые знания в этой теме.

«Идеальный программист», Р. Мартин

Роберт Мартин – признанный международный консультант и автор в области разработки ПО. Создатель бестселлера «Чистый код».

В книге «Идеальный программист. Как стать профессионалом разработки ПО» он излагает собственный взгляд на то, что значит «быть профессиональным программистом». Автор описывает те атрибуты и признаки, которые присущи настоящим мастерам с позиции своего многолетнего опыта.

Издание насыщено практическими советами, которые касаются самых разных аспектов программирования: от оценки проекта и написания кода до рефакторинга и тестирования. Оно вполне способно помочь в формировании профессионального подхода к процессу разработки.

https://epolits.com/idealnyy-programmist-kak-stat-professionalom-razrabotki-po-11961798

«Искусство тестирования программ», Г. Майерс, Т. Баджетт, К. Сандлер

Впервые это издание увидело свет в 1979 году, и, очевидно, что с тех пор цифровой мир претерпел существенные изменения. Но его ключевые идеи успешно выдержали испытание временем. В третьем, обновленном пособии, содержится описание классических принципов тестирования в наиболее проблемных областях компьютерных технологий.

В частности, в книге рассказывается о тестировании приложений для мобильных устройств: iPhone, iPad, Android и др; сквозном просмотре и инспекции кода без его выполнения на компьютере; тестировании удобства использования; применении коллективного подхода при разработке и тестировании приложений; тестировании интернет-приложений, систем электронной коммерции и гибком тестировании.

Издание станет отличным помощником для айтишников, менеджеров IТ-проектов и студентов компьютерных специальностей.

«Код», Ч. Петцольд

Книга Чарльза Петцольда «Код. Тайный язык информатики» – азбука компьютерных технологий и «must read» для всех программистов и тех, кто интересуется тематикой.

Издание даст понимание того, как и почему работают компьютеры. Автор зовет читателей в уникальное путешествие в прошлое, когда наши электронные друзья только начали появляться. Рассказывает историю их возникновения, суть кодирования информации, принципы работы процессора и других устройств компьютера. Кроме этого, на практических примерах поясняет основные концепции информационных технологий.

Просто, живо, доступно и с некой долей юмора об инженерном опыте компьютерной эпохи.

https://epolits.com/kod-taynyy-yazyk-informatiki-48447357

«Легкий способ выучить Java», Брайсон Пейн

Профессор информатики Брайсон Пейн имеет двадцатилетний стаж работы, несколько бестселлеров-самоучителей по программированию и читает курс «Практический этичный хакинг» на портале Udemy. Его книга «Легкий способ выучить Java» поможет освоить один из самых сложных языков программирования без нервов и головной боли.

Это практическое пособие, в котором автор предлагает собственную методику обучения, построенную на примерах. Благодаря изложенным методам можно узнать, как работает инструмент JShell, как использовать популярные среды разработки Eclipse и Android Studio, как создать несложные игры для ПК и Android, а также научиться выявлять и исправлять ошибки в коде.

Книга «Легкий способ выучить Java» поможет новичкам овладеть инструментами программирования и практическими навыками исправления ошибок в кодах.

https://epolits.com/legkiy-sposob-vyuchit-java-41756063

«Внутреннее устройство LINUX», Брайан Уорд

Все, что вы хотели бы знать об устройстве и философии операционной системы Linux – в книге Брайана Уорда «Внутреннее устройство Linux».

В издании описываются все тонкости работы данной операционной системой, системное администрирование, механизмы, обеспечивающие ее низкоуровневый функционал. Читатели ознакомятся с работой ядра Linux, принципами правильной эксплуатации компьютерных сетей, программированием сценариев оболочки и обращением с языком С, защитой информации, виртуализацией и так далее. Книга структурирована, наполнена иллюстрациями и выводами из консоли для пояснения текста.

Работа Брайана Уорда будет полезна разным категориям читателей: профессионалам и разработчикам программного обеспечения для Linux, студентам и исследователям, а также обычным пользователям, которые хотят больше узнать о Linux.

«Отъявленный программист», Игорь Савчук

Игорь Савчук – бывший программист, а ныне IT-журналист и блогер, авторский «техноблог» которого входил в Top-100 самых популярных standalone-блогов Рунета по версии «Рейтинга блогов» Яндекса.

Его книга «Отъявленный программист» – это набор интервью, success story из жизни джедаев в сфере цифровой индустрии. Семь откровенных бесед с известными программистами, системными администраторами и другими “айтишниками”. Они имеют разные взгляды на жизнь и разные социальные статусы, но объединяет их одно – драйв, любовь и страсть к профессии, позволяющее реализовать себя по максимуму.

«Отъявленный программист» имеет не только мощную мотивационную составляющую, но и массу полезных лайфхаков, например, при прохождении собеседования или поиске эффективных векторов развития в своей сфере.

«Паттерны проектирования на платформе .NET», Сергей Тепляков

Сергей Тепляков – профессиональный разработчик программного обеспечения с многолетним стажем. Является создателем блога Programming Stuff, посвященного программированию.

Его работа «Паттерны проектирования на платформе .NET» призвана показать, как изменились паттерны проектирования, как на них повлияло увлечение функциональным программированием и как они используются в современных .NET-приложениях. В книге читатель найдет:

· Описание классических паттернов проектирования с особенностями их реализации на платформе .NET;

· Принципы их использования в .NET Framework;

· Принципы проектирования, известные под аббревиатурой SOLID, а также их применение при разработке собственных приложений.

Издание предназначено для специалистов, желающих изучить особенности классических принципов и паттернов программирования с примерами на языке C# и понять их значение в разработке современных приложений на платформе .NET.

https://epolits.com/patterny-proektirovaniya-na-platforme-net-10525495

«Паттерны проектирования», Эрик Фримен, Элизабет Фримен

«Паттерны проектирования» – пособие по программированию для начинающих, призванное объяснить, для чего нужны паттерны и когда их необходимо применять.

Издание представляет собой четырнадцать глав, в которых подробно разбираются отдельные паттерны, а также их комбинации, с помощью которых можно строить мощные архитектуры программ. Также читатель узнает о применении паттернов в реальных задачах, их классификации, разновидностях и руководстве по использованию. В книге большое количество наглядного материала, практических упражнений. Изучается легко благодаря разговорному стилю изложения и обращению к эмоциям читателя.

Работа «Паттерны проектирования» отлично подойдет тем, кто уже знаком с Java (или C#) и желает изучить принципы объектно-ориентированного проектирования.

https://epolits.com/head-first-patterny-proektirovaniya-39123671

«Python. Программирование для начинающих», Майк МакГрат

Книга «Программирование на Python для начинающих» – хороший старт для новичков, которые хотят научиться программировать на языке Python.

Благодаря многочисленным примерам и иллюстрациям, которые показывают работу кода, читатель сможет выяснить все ключевые аспекты языка. А впоследствии, ознакомившись с основами, перейдет к объектно-ориентированному программированию и созданию CGI-сценариев для обработки данных веб-форм, созданию графических приложений с оконным интерфейсом и распространению их на другие устройства.

Книга подойдет студентам и школьникам, изучающим язык Python, а также программистам, которые вынуждены переключиться на работу с другим языком.

«PYTHON для детей и родителей», Брайсон Пэйн

Книга “Python для детей и родителей» – это самоучителей для детей, позволяющий освоить язык программирования Python. Также он научит создавать игры, анимацию, графику и писать собственные программы.

Самоучитель написан «живым» языком, с использованием большого количества примеров, а также резюме и практическими задачками в конце каждой главы. Благодаря ему ребенок узнает, как использовать базовые элементы Python, решать математические выражения, рисовать фигуры с помощью Pygame и использовать спрайтовую графику, создавать интерактивные программы и собственные модули, а еще устанавливать и тестировать Python в среде Windows, macOS, Linux.

Издание станет помощником для детей от 9 лет, которые хотят научиться программированию, их родителям, а также учителям информатики.

«Программирование», Бьярне Страуструп

Бьярне Страуструп – известный программист, создатель языка программирования С++. Является первопроходцем в области использования объектно-ориентированной и обобщённой парадигм программирования в сфере создания программных приложений.

Данная книга – учебник, вводный курс по программированию в целом, в том числе включая объектно-ориентированное и обобщенное программирование. Также отдельное внимание уделяется введению в язык в язык С++. Из книги читатели узнают об основных понятиях, методах проектирования и программирования, свойствах языка С++ и его библиотек. Это позволит им писать программы, выполняющие ввод и вывод данных, вычисления и построение простых графических изображений. Также в книге уделяется внимание специализированным темам, таким как обработка текста и тестирование.

Книга «Программирование» предназначена для начинающих программистов и всех тех, кто хочет научиться программированию.

«Программирование на PYTHON», Марк Лутц

Если вы уже изучили Python, то самое время переходить от теории к практике. Автор монументального труда «Программирование на Python» в 2-х томах Марк Лутц поможет вам в этом деле.

Марк Лутц – ведущий специалист в области обучения языку программирования Python, автор многих бестселлеров. Долгие годы он занимается разработкой компиляторов, инструментальных средств программиста, приложений и разнообразных систем в архитектуре клиент-сервер. Его работа «Программирование на PYTHON» выдержала несколько переизданий.

Данная книга в двух томах – это учебное пособие по применению языка Python для решения наиболее типичных задач в различных прикладных областях. Автор рассказывает о применении языка Python в системном администрировании, для создания графических интерфейсов и веб-приложений; исследует приемы программирования сетевых взаимодействий, взаимодействий с базами данных, обработки текста, создания интерфейсов для сценариев и во многих других областях. Основное внимание в книге уделено решению практических задач.

«Совершенный код», Стив Макконнелл

Есть такие знаковые и супернеобходимые книги, которые должны быть на вооружении у каждого программиста. Одна из них – «Совершенный код» американского программиста, автора книг пор разработке ПО Стива Макконнелла. Не важно, какой у вас уровень подготовки – эта легендарная работа содержит массу полезных советов и рекомендаций для всех, кто работает с кодом.

Книга даст понимание того, как написать простой и понятный код и как сделать его структурированным. Автор расскажет о секретах написания высококачественного кода, механизмах отладки и тестирования, стратегиях оптимизации кода, человеческих факторах, влияющих на разработку и многом другом.

Простая по стилю изложения книга, в которой глубина и полнота информации сочетается со своеобразной манерой автора, его чувством юмора и примерами из собственного опыта.

«Выразительный Javascript», Марейн Хавербеке

«Выразительный JavaScript» – это книга, которая призвана научить создавать красивый и изящный код.

Автор познакомит читателей со структурой языка JavaScript, управляющими структурами, функциями и структурами данных. Расскажет об обработке ошибок и исправлении багов, модульности и асинхронном программировании, а затем перейдет к программированию браузеров.

Читатели смогут изучить язык благодаря большому количеству примеров, а также упражнений и учебных проектов, которые предлагает выполнить автор.

https://epolits.com/vyrazitelnyy-javascript-sovremennoe-veb-programmirovanie-50447564

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