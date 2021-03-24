На данный момент от COVID-19 на Луганщине лечатся 1335 пациентов

Лабораторно подтверждено 152 новых случая COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – девятнадцать, Рубежное – три, Северодонецк – сорок пять, Беловодский район – девятнадцать, Белокуракинский – девять, Кременской – семь, Марковский – пять, Меловской – одно, Новоайдарский – пять, Новопсковский – семь, Попаснянский – одно, Сватовский – пятнадцать, Станично-Луганский – пять, Старобельский – одиннадцать.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 16 ​​521 случаях.

Выздоровели – 14681 (38 за последние сутки); лечатся – 1335 (306 – стационарно, 1029 – амбулаторно).

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 40,9 (при пороговом 60).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 616 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 565.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 64-летняя женщина из Северодонецка.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 505 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 24 марта (09:00) в Украине 1579906 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 30 773 летальных, 1276272 лица выздоровели. Всего проведено 7778231 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 14 174 новых случая; летальных – 342; осуществлено 126 948 тестирований; выздоровели 7386 человек.