В МВД сообщили, как будут штрафовать за отсутствие маски

Кабмин усилил масочный режим в красных карантинных зонах. Теперь украинцы должны носить средства индивидуальной защиты даже на улицах, в парках и на пляжах.

Журналисты “Сегодня” обратились в Министерство внутренних дел и узнали, что ждет украинцев, которые нарушат масочный режим.

“Работа не будет направлена на штрафование, на наказание граждан. Это будет профилактическая работа, людям будут разъяснять, что есть соответствующее постановление Кабмина. Полиция будет объяснять людям, что это опасно для окружающих и для них самих”, – рассказал нам замдиректора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало.

По его словам, злостным нарушителям, которые не будут соглашаться надеть маску, будут выносить либо постановления, либо протоколы.

“Если протокол выносится на месте, то 170 грн штраф. А если постановление, то 17 тыс. гривен. Постановление выносится, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении”, – подчеркнул он.