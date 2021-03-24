В Лисичанске может появиться новый мурал: местным жителям нужно проголосовать

До 6 апреля продолжается голосование за город, в котором появится мурал на тему медиаграмотности и борьбы с фейками в рамках международного проекту ARTIFAKE. Среди пяти претендентов – Лисичанск.

Об этом сообщает “ЛР” со ссылкой на Лисичанскую городскую военно-гражданскую администрацию.

Голосование, участие в котором может принять каждый, проходит на страницах ОО «Интерньюз-Украина» в Facebook (bit.ly/artifake_fb) и Instagram (bit.ly/artifake_insta). Мурал будет создан в городе, который наберет наибольшее количество комментариев в свою поддержку. Чтобы отдать свой голос за Лисичанск, оставьте под постом комментарий с цифрой 3.

Мурал для города-победителя создаст команда международного проекта ARTIFAKE, который креативно популяризирует медиаграмотность и развитие критического мышления с помощью уличного искусства.

«Мурал от ARTIFAKE не только заставит каждого задуматься над правдивостью информации, которую мы потребляем, и важности быть медиаграмотным, но и сформирует замечательное городское пространство, сплачивая вокруг себя горожан», – уверяют организаторы проекта.

Проект ARTIFAKE внедряется ОО «Интерньюз-Украина» в партнерстве с Ассоциацией аудиовизуальных репортеров (Армения) и Фондом «Art Transparent» (Польша) при финансовой поддержке программы ЕС «Креативная Европа» и Международного фонда «Возрождение».