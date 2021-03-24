Пытки заключённых и закрытие КПВВ: в ООН назвали проблемы, связанные с нарушением прав человека в ОРДЛО

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) существует множество проблем, связанных с нарушением прав человека. Это пытки заключённых, ограничение свободы слова, закрытие КПВВ и многое другое.

Об этом в программе “На самом деле: Донбасс” телеканала “Дом” рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Одной из главных проблем остаётся то, что представители незаконных вооружённых формирований не допускают Миссию ООН к местам заключения и временного содержания лиц, которые расположены на неподконтрольных территориях.

“Это вызывает серьёзную тревогу, поскольку возможность присутствия независимых наблюдателей и регулярные проверки мест заключения — это один из основных инструментов, позволяющих снизить уровень насилия в таких местах. Мы не прекращаем попыток получить нужные разрешения и постоянно обращаемся к различным органам власти с требованием предоставить нам такой доступ, но пока что решения этой проблемы не последовало”, — рассказала Богнер.

Это является одной из главных проблем, поскольку есть информация о пытках людей в местах заключения в ОРДЛО.

“Также вызывает тревогу вопрос защиты мирного населения, проживающего вдоль линии соприкосновения. С приходом пандемии коронавируса мы отметили, что ограничения на переход линии соприкосновения значительно ужесточились, а это означает, что уровень жизни людей, проживающих вдоль линии соприкосновения, ухудшился в разы, поскольку людей лишили права на пересечение этой линии, права прохода и проезда на подконтрольную территорию с целью получения услуг — банкинг, получение пенсий, визиты к родственникам, получение медицинской помощи”, — добавила представитель ООН.

Кроме того, на неподконтрольных территориях из-за пандемии коронавируса многие потеряли работу. Также существуют проблемы ограничения свободы слова и свободы вероисповедания.

“Недавно нами были зарегистрированы случаи задержания блогеров — людей заключили под стражу за выражение собственного мнения в интернете”, — добавила Богнер.