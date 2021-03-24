В Белокуракино временно прекратила работу автостанция

В связи с продолжающимся карантином, установленным с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 в пределах Луганской области значительно увеличилось количество лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом без соответствующих разрешительных документов, так называемых «нелегальных перевозчиков».

Об этом сообщается на сайте Белокуракинской ОТГ.

“Это привело к уменьшению количества пассажиров, которые пользуются услугами официальных перевозчиков, что в свою очередь, приводит к убыточности последних. Вследствие этого, ООО «РУАС» также не может оказывать услуги пассажирам в соответствующем объеме и несет значительные убытки, при этом имеет обязательства по выплате заработной платы работникам, налогов, арендной платы за землю, коммунальных и других обязательных платежей”, – сказано в сообщении.

Общество сообщает, что в таких обстоятельствах вынужденно временно прекратить работу Белокуракинской автостанции с 22 марта 2021 года.